"Jump", Nadia Rinaldi lascia la piscina

"Jump" tra veri tuffi e sexy bikini 11:25 - Seconda puntata per "Jump - Stasera mi tuffo", il talent/sportivo di Canale 5 condotto da Teo Mammucari. Eliminata Nadia Rinaldi, che ha ottenuto solo il 13% delle preferenze del pubblico mentre sono andati direttamente in semifinale Bettarini, Corvaglia, Cabrerizo e Capriotti. Occhi puntati su Maddalena Corvaglia, tanto per le doti atletiche quanto per quelle fisiche. Paolo Bonolis mattatore della serata con una serie di gustosi siparietti.

Così dopo Giacomo Valenti anche Nadia Rinaldi deve lasciare la piscina. Una serata che ha visto una prima manche dedicata ai tuffi sincronizzati dei vip in coppia con i loro partner, e una seconda invece di tuffi singoli. Alla fine la Rinaldi se l'è dovuta giocare con Enzo Salvi e Anna Falchi, avendo la peggio.



La seconda puntata è stata caratterizzata dalle battute a raffica di un Paolo Bonolis scatenato, dallo spettacolo dei tuffi dal trampolino e anche da qualche momento di tensione, come quello avuto da Maddalena Corvaglia che ha accusato la giuria di non giudicarla usando gli stessi parametri usati per gli altri concorrenti.



La Corvaglia, in compenso, ha conquistato il pubblico grazie alla sua perizia dal trampolino quanto le doti fisiche, esaltate dal bikini indossato. Come del resto anche Anna Falchi e Cecilia Capriotti, la cui avvenenza non viene intaccata dallo sforzo della gara.