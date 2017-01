"Jump" tra veri tuffi e sexy bikini

"Ho le gambe che mi fanno giacomo giacomo", dice prima di tuffarsi l'ex velina Corvaglia. La media della giuria è quella del 7, grazie soprattutto al voto del presidente, ma tutti sono d'accordo nell'affermare che "può migliorare molto". Nessun problema per la Falchi, che supera brillantemente la prova e viene premiata con voti altissimi (molti 9) e una giudizio unanime: "Senza ombra di dubbio sei stata la migliore fino a adesso".Qualche problemino invece per la Capriotti, che però prima del programma non sapeva nuotare. Lei che soffre di claustrofobia sott'acqua, si è cimentata in un tuffo detto "pennello avanti". Rischia l'eliminazione ma viene salvata, forse grazie anche al bikini mozzafiato, che mostra le curve perfette. Tutto fila liscio per Stefano Bettarini , alla fine viene graziato anche. Mentre tra, ad avere la meglio è Nadia, che ostenta le rotondità con un sorriso travolgente. E Ciccio è il primo eliminato.