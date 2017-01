E' morto James Gandolfini, Tony dei Soprano

foto Reuters Correlati I Soprano, mafiosi di successo

Hollywood piange James Gandolfini 13:49 - L'attore americano James Gandolfini, 51 anni, noto soprattutto per l'interpretazione del boss Tony Soprano nella serie tv "I Soprano", è morto a Roma, dove si trovava in vacanza, per un infarto. L'attore si è sentito male mentre si trovava in albergo. Inutile la corsa in ospedale: Gandolfini è giunto al Policlinico Umberto I senza vita. Il prossimo fine settimana era atteso al Festival del cinema di Taormina.

Nato in New Jersey da genitori italoamericani, Gandolfini era diventato famoso in tutto il mondo con l'interpretazione da antologia di Tony Soprano che gli è valsa la conquista di ben tre Emmy Award come migliore attore. E il destino ha voluto che la sua vita finisse proprio in Italia.



La notizia della sua inattesa scomparsa è stata prima diffusa da alcuni siti specializzati come Variety e Tmz, poi confermata dai suoi agenti Mark Armstrong e Nancy Sanders, che hanno espresso un immenso dolore: "Lui e la sua famiglia facevano parte della nostra famiglia". Sconcerto anche alla HBO, l'emittente televisiva che ha mandato in onda per un decennio la serie cult de "I Soprano": "Un'incommensurabile tristezza. Era un un uomo speciale, un grande talento, che con il suo straordinario senso dell'umorismo, il suo calore e il suo rispetto, ha toccato molte persone".



Figlio di Santa, originaria di Napoli, e di James Joseph senior, nato a Borgotaro, prima di essere baciato dall'enorme successo regalatogli dal ruolo di "padrino depresso" del New Jersey, interpretato dal 1999 al 2007, James Gandolfini ha avuto una lunga carriera cinematografica, iniziata nel 1992. Dopo la fine della popolare serie tv nel 2007, Gandolfini ha recitato in "Zero Dark Thirty" (2012), il film che racconta la caccia al leader di Al Qaeda Osama Bin Laden, e "The Incredible Burt Wonderstone" (2013), mai uscito in Italia. L'attore stava ora lavorando a una nuova serie della Hbo, intitolata "Criminal Justice". Sposato in seconde nozze con l'hawaiana Deborah Lin, lascia due figli, di cui uno avuto dalla prima moglie Marcy Wudarski.



L'omaggio del Taormina FilmFest - L'attore americano era atteso al TaorminaFilmFest dove il 22 giugno avrebbe dovuto presiedere una TaoClass che il festival dedica ai grandi interpreti del cinema e della televisione e ricevere il Premio Città Taormina. "Siamo profondamente addolorati, avevamo sentito James Gandolfini poche ore prima ed era molto felice di ricevere questo premio e della possibilita' di questo viaggio in Italia - sottolineano Mario Sesti direttore editoriale del TaorminaFilmFest e Tiziana Rocca general manager -.E' stato l'attore americano che meglio di chiunque altro ha saputo interpretare la società italo-americana con la sua personalità ricca di contrasti, ambizioni, dolore, humor. E' stato il volto rappresentativo della golden age della televisione, ma anche un interprete memorabile al cinema. Stiamo organizzando in queste ore un omaggio che il TaorminaFilmFest gli dedicherà per ricordarne la carriera e il talento".