Demi Lovato giudice a X Factor Usa

Il talent show prenderà il via in estate con i casting ufficiali fino alla formazione della squadra dei cantanti per il via dello show a settembre.Se Britney Spears ha detto sì per 15mila euro non si sa ancora nulla dell'ingaggio della Lovato che diventerebbe così il giudice più giovane del format X Factor.Ancora aperta la questione del conduttore. Silurato il modello Steve Jones, pare sia in trattative serrate Gwen Stefani dei No Doubt che direbbe si per la "modica" cifra di 7 milioni di dollari.