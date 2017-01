Il debutto hard di Davide Di Porto

- Molti se lo ricordano come il simpatico fustacchione di borgata dell'edizione 7 de "L'Isola dei Famosi". Adesso David Di Porto ha trovato un altro modo per mettere in mostra le sue doti fisiche: darsi al porno. Infatti, grazie alla sua amicizia con Fernando Vitale, Di Porto ha partecipato al suo primo film hard, senza risparmiarsi. E qualcuno lo ha già ribattezzato Davide... Di Porno!

La notizia della svolta artistica dell'ex naufrago tutto muscoli era già circolata l'autunno scorso , ma non c'erano ancora le immagini che provavano che Davide il grande salto lo aveva compiuto davvero.Tra l'altro, parlando a "Di Più" Di Porto aveva rivelato di essere stato cacciato di casa dalla moglie che non aveva capito questa sua scelta, né tanto meno accettata. E dire che lui spiegava di aver accettato di "lavorare in un film a luci rosse per dare un futuro alla famiglia". Il "sacrificio" non era stato compreso. Non sappiamo se in questi mesi le cose si sono ricomposte, ma intanto Di Porto è ufficialmente entrato nel panorama delle stelle hard nostrane.