Andrea e Ambra: "Noi persone comuni senza nessuna attrazione sessuale"

Andrea e Ambra non si conoscono ma hanno una cosa in comune: non provano attrazione sessuale nei confronti di uomini o donne, preferendo invece sentirsi coinvolti a livello mentale ed emotivo. Hanno provato entrambi ad avere rapporti ma nessuno dei due ne è rimasto soddisfatto. “Il contatto fisico mi piace, stare nudi a letto è una bella sensazione, però non sfocia mai nell’atto sessuale in sé” racconta Andrea, che ironizza sulla situazione. “Non mi è dispiaciuto, non sono sicura di aver avuto un orgasmo. Non mi è sembrata tutta questa grande cosa" spiega invece Ambra, parlando della sua prima volta. Ciò che li rende così diversi dagli altri ha un nome ben preciso: asessualità. Saperlo è stato fonte di sollievo per Andrea e Ambra, che hanno capito di essere persone qualsiasi, solo con un orientamento sessuale molto particolare.