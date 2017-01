17 settembre 2014 Mediaset Premium, una stagione senza confini per la stagione 2014-2015 Presentato a Milano il nuovo palinsesto con serie televisive cult come "Gotham" e "Orange is the new black" Tweet google 0 Invia ad un amico

09:10 - Mediaset Premium ha presentato le serie tv del 2014-2015 e punterà su "Orange is the new black", ambientato in un penitenziario femminile, e "Gotham" sulla storia di Bruce Wayne prima di diventare Batman. Per i canali Mya, Joi, Premium Action e Premium Crime pronte 40 serie fino ad aprile. Da settembre a dicembre 7 i nuovi titoli e 13 le nuove stagioni di serie già trasmesse. Da gennaio previste 2 nuove uscite e 18 quelle che continueranno.

L'interesse di Mediaset per i prodotti seriali anglosassoni è stato confermato da Marco Leonardi, finora responsabile dei contenuti di Premium e adesso passato alle acquisizioni diritti, che alla presentazione alla stampa della stagione 2014-2015 a Milano ha comunicato l'intenzione dell'azienda di "investire di piu' l'anno prossimo" in diritti non solo per lo sport ma anche per cinema e serie.



"Stiamo pensando anche a possibili nuovi canali ma per ora ci concentriamo più sui contenuti", ha aggiunto Leonardi, annunciando il lancio di un canale temporaneo per il periodo natalizio, "Premium Prestige", dal 15 novembre al 6 gennaio 2015.



Tornando al palisensto segnaliamo l'episodio pilota della popolare e premiata "Orange is the new black" sarà trasmesso il 23 settembre su Mya. Sarà lanciata, invece, con i primi due episodi sul canale generalista Italia Uno il 12 ottobre per poi proseguire su Action, "Gotham", il prequel di Batman, atteso anche negli Stati Uniti dove debutterà il 22 settembre.



Confermati la sesta stagione di "Vampire Diaries" (a febbraio su Mya), l'ottava di "The big bang theory" (dal 6 gennaio su Joi), la terza di "Arrow" (dal 20 ottobre su Action, abbinata a "Gotham") e la quarta di "Person of interest" dal 18 gennaio su Crime).