"Amici 13" con le dive Ornella Vanoni e Loredana Berté

10:16 - La sesta puntata del serale di "Amici 13", ideato e condotto da Maria De Filippi, questa settimana andrà in onda domenica 4 maggio in prime time su Canale 5. Tra gli ospiti musicali sono stati già annunciati Ornella Vanoni, reduce dal successo di "Un filo di trucco, un filo di tacco... l'ultimo tour", e Loredana Berté. La prima sarà al fianco della Squadra Bianca di Moreno mentre la seconda appoggerà i Blu dell'amico Miguel Bosé.

Loredana Berté torna ad "Amici" a tre anni di distanza. Era il 2010 quando la cantante presentò il singolo "Cattiva" con la seconda classificata di "Amici 9" Loredana Errore e nello stesso anno si esibì a fianco di Francesca Nicolì con "Non sono una signora".



Ornella Vanoni ha partecipato alla decima edizione del talent show in veste di ospite, duettando con Virginio sulle note di "Senza Fine". Tra gli impegni futuri della cantante la replica eccezionale di "Un filo di trucco, un filo di tacco... l'ultimo tour" a Milano l'11 giugno al Teatro Franco Parenti.



Sono rimasti sette talenti in gara per la vittoria: 4 per la squadra Blu di Miguel Bosè (i cantanti Giada e Nick, la band Dear Jack e il ballerino Christian) e 3 per la squadra Bianca capitanata da Moreno (i cantanti Deborah e Paolo e il ballerino Vincenzo).