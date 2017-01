Morandi: "All'Arena con la Carrà"

08:36 - Gianni Morandi in questi giorni è impegnato con le prove di "Live in Arena" il grande evento musicale suddiviso in due concerti in onda in diretta in prima serata su Canale 5 il 7 e l'8 ottobre da Verona. Tra i primi ospiti, svelati dal cantante, che saliranno sul palco ci saranno Cher, il maestro Ennio Morricone e Raffaella Carrà.

"Sono emozionato per la presenza del maestro Morricone - ha raccontato a Tgcom24 - con il quale ho composto dei miei pezzi storici. E' possibile che poi accennerà ad una sua grande opera. Ho invitato tanta gente e anche Fiorello ma lui mi ha risposto 'vieni tu nella mia edicola'. Celentano mio grande amico non ci sarà".



Sempre a proposito di amici che interverranno durante la serata ecco che salta fuori il nome di Raffaella Carrà, durante una intervista a Rtl 102.5 durante Password: "Ci sarà anche Raffaella, è sicurissimo. Abbiamo già provato le canzoni da cantare insieme, ed è bellissimo e alle prove ci siamo divertiti come dei matti".



L'Arena è già sold out da mesi. Gianni Morandi sarà sul palco con la sua band e un'orchestra diretta dal maestro Leonardo De Amicis composta dai migliori giovani musicisti d'Italia. Il direttore artistico è Gianmarco Mazzi mentre alla regia c'è Roberto Cenci.