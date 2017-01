Marco Mengoni e Mario Biondi, "Capodanno in musica" su Canale 5

07:30 - Quest'anno Canale 5 ha deciso di fare un regalo speciale ai telespettatori per la sera di Capodanno. La musica sarà la grande protagonista sulla Rete ammiraglia Mediaset con un grande show condotto da Serena Autieri e Alvin che introdurranno i concerti di due dei cantanti più amati del panorama musicale italiano: Marco Mengoni e Mario Biondi. Appuntamento il 31 dicembre dalle ore 21.10 in diretta da Piazza Federico Fellini a Rimini.

Mario Biondi attualmente è terzo in classifica con l'album "Mario Christmas" che raccoglie 11 brani, tra cui 8 classici natalizi rivisti e reinterpretati dal cantante, due inediti e il duetto con gli Earth, Wind and Fire ("After the Love Has Gone"). Mentre Marco Mengoni per festeggiare un anno di soddisfazioni dalla vittoria a Sanremo ha pubblicato"#Prontoacorrereilmioviaggio", triplo confanetto a coronamento del successo di "#Prontoacorrere" nella top ten con 35 settimane di permanenza.



E ancora, ha avuto il riconoscimento "Best European Act MTV" e quello "Rivelazione Eurosong 2013". Marco Mengoni è stato inoltre il più suonato dalle radio italiane e uomo dell’anno per iTunes che, con lui, ha realizzato il primo iBook di un'artista italiano.



Invece Mario Biondi regala ai riminesi uno spettacolo dal vivo in cui non mancheranno i suoi più grandi successi, alcuni brani dell’album “Sun” e naturalmente alcuni classici natalizi così come li ha reinterpretati nel suo ultimo cd “Mario Christmas”, al secondo posto della classifica degli album più venduti.