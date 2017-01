"Il tredicesimo apostolo - La rivelazione", per un gennaio all'insegna del mistero

10:54 - Torna a gennaio, in prima serata su Canale 5, "Il tredicesimo apostolo", la serie con Claudio Gioè e Claudia Pandolfi che tanto successo ha riscosso due anni fa. La seconda stagione, intitolata "La rivelazione", vedrà Gabriel alle prese con il tentativo di contrastare i piani di Serventi dopo che alla fine della scorsa stagione ha scoperto di essere il prescelto che provocherà la distruzione della Chiesa.

Nel 2011 è stata una vera rivelazione. Per gli ottimi ascolti ottenuti ma anche perché non era così scontato incontrare i favori del pubblico con una serie così incentrata sul paranormale.



In questa seconda stagione, diretta ancora da Alexis Sweet, torna la coppia Gioè-Pandolfi. Il prete tormentato interpretato dall'attore palermitano avrà a che fare con nuovi intrighi e nuove situazioni complicate, che affronterà con una nuova consapevolezz.. Ha infatti scoperto di avere un dono che gli dà la possibilità di salvare delle vite, ma questo potere sta anche logorando la sua anima. Un nuovo incubo ricorrente lo perseguita: un’ombra nera, maligna, che si rivela essere lui stesso, un doppio corrotto e demoniaco, che sta emergendo.



Come sempre prodotto dalla Tao Due, "Il tredicesimo apostolo - La rivelazione", sarà composta da dodici episodi. A completare il cast ci saranno Stefano Pesce, Yorgo Voyagis, Miriam Giovannelli, Pierluigi Misasi e Tommaso Ragno.