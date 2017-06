Tribunale blocca il cd di Waters: "L'ex Pink Floyd copia Isgrò"

Via dai negozi e dalle piattaforme online l'ultimo disco dell'ex Pink Floyd, Roger Waters, uscito lo scorso 2 giugno, “Is This the Life We Really Want?”. La decisione è stata presa dal Tribunale di Milano con decreto urgente che ha fermato la commercializzazione ipotizzando il plagio dell'artista concettuale Emilio Isgrò nella copertina, nell'involucro, nel libretto illustrativo del vinile, nel cd e nel formato digitale dell'album.