Tiziano Ferro riprende il tour e scrive ai fan: "Sto guarendo, grazie per la pazienza"

Tiziano Ferro riprenderà il tour interrotto dopo il "crollo" del concerto di Zurigo. L'annuncio arriva ancora una volta su Facebook, dove il cantante fa sapere che tornerà a esibirsi a partire dallo show di Conegliano in programma l'11 dicembre. "Sulla via della guarigione, vi ringrazio di cuore per la pazienza e la valanga di affetto. Ci vediamo a Conegliano!", ha scritto Ferro. I fan hanno accolto la notizia con una valanga di "like".