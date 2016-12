Tiziano Ferro: "Mi fermo, ho avuto un crollo"

Tiziano Ferro si ferma. Come annuncia sui social ha avuto un "crollo" dopo il concerto a Zurigo e non ha le forze per andare avanti. Per questo sono stati annullati i prossimi appuntamenti, a Ginevra e Monaco. "Non avrei mai voluto prendere una decisione simile ma sfortunatamente è stata la salute a decidere: purtroppo al momento non riesco a cantare", scrive il cantante.