Spectre, premiere "reale" per 007 e Kate oscura le bond-girl

La famiglia reale non è voluta mancare alla prima mondiale di "Spectre", 24mo film sulla spia più famosa al servizio della regina, rispondendo presente in sala come sul red carpet e incontrando il cast di quello che la stampa del Regno Unito definisce come il migliore Bond di tutti i tempi.



"Sono veramente orgoglioso di quello che abbiamo fatto, è stata dura ma ce l'abbiamo fatta", ha detto il protagonista Daniel Craig, impeccabile in smoking nella serata che molto probabilmente segna la sua ultima anteprima nei panni dell'agente segreto di sua maestà, anche se l'attore non conferma le voci sul suo possibile addio al personaggio che ha interpretato in 4 pellicole della saga dal 2006 a oggi. "Non lo so cosa succederà adesso", dice quasi seccato, mentre già impazza il toto-007, alla ricerca di quello che potrebbe essere il nome del suo successore.



Oltre a Craig e alla Bellucci, sul red carpet londinese erano presenti anche l'altra bond-girl Lea Seydoux, il "cattivo" Christoph Waltz, Ben Whishaw e Ralph Fiennes.



Per la prima volta il film viene presentato in anteprima mondiale a Londra ed esce in contemporanea nelle sale del Regno Unito, mentre è la terza volta nella storia che un film di Bond viene scelto come titolo per il "Royal Film Performance", l'annuale evento cinematografico cui partecipano i membri della famiglia reale e il cui ricavato va al "Cinema and Television Benevolent Fund", l'ente che tutela i membri dell'industria dello spettacolo in condizioni di difficoltà o indigenza.