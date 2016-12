"Spectre", il trailer italiano del nuovo James Bond tra Roma e Città del Messico

Un messaggio criptico dal passato porta James Bond prima in verso missione non autorizzata a Città del Messico e poi a Roma, dove conosce Lucia Sciarra (Bellucci), vedova di un criminale. James Bond si infiltra in un incontro segreto e scopre l'esistenza dell'organizzazione occulta Spectre. Intanto a Londra, Max Denbigh (Scott), nuovo capo del Centro per la sicurezza nazionale, mette in discussione le azioni di Bond e contesta la pertinenza dell'MI6, guidato da M (Ralph Fiennes). Bond quindi arruola segretamente Moneypenny (Harris) e Q (Whishaw) per aiutarlo a cercare Madeleine Swann (Seydoux), la figlia del suo vecchio nemico Mr White (Christensen), che potrebbe avere la chiave per districare la rete di Spectre.