7 settembre 2015 007, tutti vogliono essere James Bond: Hugh Jackman e David Beckham si candidano Con "Spectre" di prossima uscita, Daniel Craig dovrebbe dare l'addio al ruolo dell'agente segreto. E così è partita la corsa alla successione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:33 - Con ogni probabilità il prossimo film della serie di 007, "Spectre", sarà l'ultimo di Daniel Craig nei panni di James Bond, e così si apre la corsa alla successione. Hugh Jackman ha rivelato in un'intervista di essere già stato contattato in passato e che ci penserebbe seriamente. Ma ha già un rivale: David Beckham. L'ex calciatore sarebbe nella lista dei papabili e prenderebbe in considerazione un'eventuale offerta.

Il primo sarebbe un ritorno a vecchie scelte mai andate in porto, il secondo una novità assoluta. Jackman infatti, parlando in un programma tv australiano, ha rivelato che all'epoca di "X Men 2" venne contattato per prendere il posto lasciato vacante da Pierce Brosnan. "Non fu facile dire di no - ha spiegato - ma pensavo che non fosse ancora il momento giusto". Di solito i treni non passano due volte ma in casa 007 può capitare. Anche Roger Moore sarebbe dovuto diventare il nuovo Bond subito dopo il primo abbandono di Sean Connery ma la cosa venne poi rinviata di qualche anno.



Ma tra i candidati papabili il nome a sorpresa è quello di David Beckham. L'ex calciatore, dopo aver fatto da modello testimonial si sta avvicinando al mondo del cinema e di recente ha partecipato al nuovo film di Guy Ritchie. James Bond sarebbe decisamente un salto di qualità ma lui ha detto di considerare la cosa anche perché "sono stato incoraggiato dai mei fan".