Secondary ticketing, Siae vince il ricorso per il concerto U2

La Siae ha vinto il ricorso presentato lo scorso 17 gennaio, dopo il caso di secondary ticketing per i concerti degli U2 in programma a Roma. L'ordinanza emessa dal Tribunale civile di Roma inibisce a Live Nation, Seatwave e Viagogo l'ulteriore vendita diretta o indiretta sul mercato secondario dei biglietti del concerto degli U2. La penale è di 2.000 euro per ogni ulteriore biglietto venduto ed è stato riconosciuto alla Siae il rimborso delle spese legali.