Concerto U2, ricorso d'urgenza della Siae sulla vendita dei biglietti

La Siae ha presentato un ricorso d'urgenza al Tribunale Civile di Roma "per tutelare sia i diritti dei propri associati, sia i consumatori", in merito al "caso della rivendita dei biglietti " dei concerti che si sta riproponendo anche per il live degli U2 in programma a Roma. Intanto per contrastare le rivendite online, Vasco Rossi ha deciso di puntare sulla vendita di biglietti nominali anti-bagarini per l'evento "Modena Park" del prossimo 1 luglio.

"Dopo aver visto che alcuni siti ieri, dopo 25 minuti dall'apertura della vendita dei biglietti sui canali ufficiali, hanno messo in vendita sul mercato secondario i biglietti a prezzi notevolmente maggiorati per il concerto del 15 di luglio, abbiamo deciso di agire immediatamente" il commento di Gaetano Blandini, direttore generale di Siae. "Anche in questo caso abbiamo ottenuto l'adesione di Federconsumatori, con cui Siae ha siglato un protocollo d'intesa due anni fa, per intraprendere insieme tutte le azioni legali e mediatiche a tutela dei diritti dei consumatori" conclude.



LA RICETTA DI VASCO - Per combattere il fenomeno dilagante, i biglietti per "Vasco Modena Park" saranno nominali e tutto il processo di vendita sarà tracciabile per ridurre al minimo il secondary ticketing. Il concerto evento con cui Vasco Rossi festeggerà il primo luglio i 40 anni di carriera sarà speciale. Non solo per una questione affettiva, ma perchè il rocker di Zocca ha deciso di affidarsi a Best Union che ha anche istituito una nuova società, Big Bang, con il compito di essere promoter dell'evento. La biglietteria è affidata direttamente a Vivaticket, con ticket rintracciabili economicamente. Siae e associazioni dei consumatori avranno il potere di controllare ogni fase della vendita. La messa in vendita partirà dal 27 gennaio, mentre il 24 e 25 sarà prevista una prevendita riservati agli iscritti al Blasco fanclub. Un'altra precauzione presa per evitare il bagarinaggio sarà quella di scaglionare la vendita dei biglietti più costosi