Paura per Aretha Franklin: sarebbe "gravemente malata"

Ma proprio perché già in passato si era parlato di un aggravamento delle sue condizioni fisiche, non c'è per ora certezza sull'effettiva situazione attuale, dal momento che non ci sono conferme ufficiali. La notizia è stata diffusa dal giornalista Roger Friedman, sul sito Showbiz411. "Aretha è circondata dalla famiglia e dalle persone a lei care - ha scritto -. Mancherà a tutti come madre, sorella, amica, cugina. Ma la sua eredità va oltre la vita. Non è solo la cantante numero uno di tutti i tempi, come l'ha definita 'Rolling Stone', o la regina del soul. Lunga vita alla regina".