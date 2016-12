Morta Vanity: la cantante fu compagna di Prince e leader delle Vanity 6

Addio a Vanity . La cantante, diventata celebre negli anni 80 come leader della band Vanity 6 ma, soprattutto, per essere stata la compagna di Prince , è morta a 57 anni per una insufficienza renale. Era malata da tempo di peritonite sclerosante incapsulante causata dalla dialisi a cui era costretta dal 1994 dopo un 'overdose di droga .

Le Vanity 6 sono state un trio vocale messo in piedi dallo stesso Prince tra il 1981 e il 1983. Al loro attivo hanno avuto solo un album, eponimo, pubblicato nel 1982. Dopodiché Vanity (il cui vero nome era Denise Kathrina Matthews) ha provato a darsi alla carriera solista. Due album e una collaborazione a una colonna sonora. Non troppa strada per lei lontani dai lidi del suo mentore. Dopo la sua storia con Prince Vanity ha avuto relazioni con altri personaggi noti come Adam Ant, Billy Idol e Nikki Sixx, bassista dei Moetley Crue.



Poi i problemi personali con la droga, fino all'overdose del 1994 che le ha distrutto i reni, costringendola a un vita di dialisi con conseguenti danni fisici. La disavventura lasciò un segno profondo nella sua vita. inizio ad intraprendere un cammino spirituale e divenne cristiana rinata. La cantante sostenne di aver ricevuto una visita da Gesù che le avrebbe promesso di salvarla dalla morte se avesse abbandonato il personaggio di Vanity. Lasciò quindi definitivamente il mondo dello spettacolo, dedicandosi all'attivita' di predicatrice. Sui social l'hanno ricordata alcuni colleghi e amici come Sheila E (altra donna di Prince), Solange Knowles (sorella di Beyoncé) e MC Hammer.