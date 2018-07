Marco Carta sta meglio e lascia il Policlinico di Milano . Ad annunciarlo è lo stesso cantante sardo, tramite un video su Instagram . Solo una settimana prima aveva dato la notizia del suo ricovero con queste parole. "Ho avuto un imprevisto e momentaneamente non potrò dedicarmi al mio amato lavoro. Mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi del tutto ma state tranquilli , non mollerò la presa e tornerò più carico di prima".

E ora per l'ex allievo di "Amici", il tempo della ripresa potrà avvenire in serenità, lontano dalla struttura ospedaliera in cui è stato ricoverato, senza mai specificare quale fosse il vero problema ("non importa cosa ho avuto, lasciamo la morbosità fuori dalla finestra di questa stanza", aveva scritto).



"Vado via, dimissioni tra qualche momento!" ha detto Carta nel video in cui tranquillizza i fan. Poi, a corredo della clip, un ringraziamento generale. "Grazie a tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo che sembrava non dovesse finire più... Noi, una sola famiglia. Torno a casa. Cammino lento, attento, con qualche kg in meno ma torno a casa. Ciao a tutti".