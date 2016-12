Loredana Bertè posta la copertina del nuovo disco, è polemica con i fan

La notizia che tutti i fan aspettavano è arrivata. Il nuovo album tanto atteso di Loredana Bertè arriva l'1 aprile. Su Facebook infatti la cantante ha postato la cover e il titolo, " Amici non ne ho... ma amiche sì ", del lavoro prodotto da Fiorella Mannoia per Warner Music. Non è un pesce d'aprile , anche se la scelta dell'immagine di copertina ha spiazzato tanti ammiratori che l'hanno criticata , polemizzando sui social.

Ma andiamo per gradi. Il nuovo lavoro fa parte di un lungo progetto che celebra i quarant'anni di carriera dell'artista che con le sue canzoni ha fatto la storia della musica italiana. Vedrà la partecipazione di tantissime artiste che hanno voluto omaggiare la Bertè con duetti importanti e anche brani inediti, scritti per la cantante da Luciano Ligabue.

Il disco arriva dopo un tour di grandissimo successo di pubblico e critica con numerosi sold out, la partecipazione ad "Amici" come giudice (già si parla di un ritorno nel talent di Maria De Filippi, ndr) e l'uscita dell'autobiografia. Ma c'è una cosa che non convince i fan: la cover. Un ritratto colorato in cui appare il viso di Loredana con i capelli blu e circondato da fiori.

Bene, in molti lo hanno criticato definendolo "brutto", "gotico", "medievale". Altri lo hanno accettato con riserva: sottolineando di "poterlo sopportare" solo se il disegno, in cui ricorda Frida Kahlo, è stato fatto dalla cantante stessa. Su Facebook ne è nata una vera e propria discussione, con il social network preso d'assalto dai commenti. Difficilmente la cantante cambierà idea, anche perché alla fine quello che conta sono sempre le canzoni...