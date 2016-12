Fiorella Mannoia: "Io, Loredana Bertè e il suo nuovo disco che produco"

A settembre sarai sul palco dell'Arena di Verona, cosa puoi anticipare?

Il 7 settembre si conclude il percorso tra il disco e la tournée. E' la festa finale, con me ci sarà anche Loredana Bertè e canteremo insieme. Ci saranno dodici o tredici ospiti (da Enrico Ruggeri a J-Ax, Niccolò Fabi e i Negrita, ndr), molti hanno già collaborato con me in passato.



Un tour importante, che ripercorre tutti questi anni di carriera..

Non volevo fare un tour autocelebrativo, ma ironico e autorinico. Penso di esserci riuscita, anche attraverso gli abiti: sono passata dagli anni 70, a quando ero tutta essenziale e non mi muovevo davanti al microfono... allora sentivo la responsabilità delle canzoni che interpretavo. Fino ai primi anni 2000, quando mi sono liberata e mi sono anche 'scollacciata'... sprigionando la mia femminilità.



Con Loredana sarà la "prima volta"...

Esatto, non ho mai lavorato con lei in questi lunghi anni. Mi sono lanciata in questa avventura di produrre il prossimo disco e siamo molto vicine, ci sentiamo quasi tutti i giorni. E' un incontro tardivo ma straordinario.



Come è nato?

Ci siamo sentite per telefono casualmente, mi diceva che voleva realizzare un disco in occasione dei suoi 40 anni di carriera e le davo delle idee e così lei mi ha chiesto 'Aho, perché non me lo produci te?', e io ho accettato. Per me è una veste nuova che mi dà molte soddisfazioni, è un ruolo che mi diverte.



Come sarà il disco?

Di duetti, fatto da donne, tutte le colleghe si stringono intorno a Loredana, perché se lo merita. E' un pezzo della nostra storia. Ricorderemo anche Mia Martini, ci sarà il brano 'Stiamo come Stiamo', che Loredana ha cantato con la sorella a Sanremo, ma non abbiamo ancora deciso con chi la interpreterà...



Chi ti piace tra i giovani?

Sono incuriosita dai nuovi rapper, mi piace J-Ax anche se è lontano da me. Ma anche Mengoni. Le belle novità ci sono.



Ultimamente sei mooto presente sui social, che rapporto hai?

Non li uso per parlare di me o per dire quello che ho fatto o mangiato. Commento notizie, cerco di aprire dibattiti. Mi piace sentire il pensiero delle persone su alcune cose e dico liberamente quello che penso. I social sono un mezzo straordinario, ma dico sempre che internet è come il cervello, viene usato solo il 3 per cento...