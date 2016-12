Loredana Bertè, i 65 anni della leonessa del rock

Il 20 settembre è una data importante per Loredana Bertè , che non ama festeggiare i suoi compleanni (l'amata sorella Mia Martini è nata lo stesso giorno). Ma questo è speciale, perché sono 65 candeline , e sono 40 anni di carriera. Con un sorpresa per i fan. A breve uscirà un album di duetti prodotto da Fiorella Mannoia con colleghe del calibro di Gianna Nannini ed Emma e un inedito scritto per lei da Ligabue .

Negli ultimi anni, merito anche del nuovo team che la protegge, Loredana ha sfoderato la grinta e la voce di un tempo. Ha partecipato ad "Amici" in qualità di giudice soprendendo tutti per i commenti sempre taglienti e azzeccati. E ora sta lavorando a un album di duetti con le amiche protagoniste della musica italiana. Un periodo davvero felice per la leonessa rock che non ha mai smesso di graffiare.



Sempre imprevedibile, Loredana è nata a Bagnara Calabra, da Giuseppe a Maria Salvina, entrambi insegnanti. Agguerrita e intemperante, ha alle spalle un'infanzia difficile. Ha vissuto il dolore per la perdita della sorella Mimì, scomparsa nel 1995. Ma anche la fine del suo matrimonio con il tennista svedese Bjorn Borg. Arrivando a tentare persino il suicidio nel 2007. Al suo fianco, nei momenti difficili della sua vita, ha sempre avuto l'amico, il "fratello", Renato Zero. Un amore incondizionato che, tra alti e bassi, sono riusciti a mantenere intatto fino ad oggi.



Loredana e Renato si conoscono infatti al Piper a metà degli anni Sessanta. Fanno entrambi parte de I Collettoni, un gruppo di ballo che fa da supporto di una giovanissima Rita Pavone nel suo show serale nel noto locale notturno della Capitale. Ma i due poi si esibiscono dal vivo, in spettacoli nei quali sperimentano canto, danza e mimo. Negli anni sessanta la Bertè partecipa al musical "Hair" nel ruolo di Jeanie e in una scena appare completamente nuda. Poi arrivano i grandi successi: da "Sei Bellissima" a "Non sono una Signora", da "E la luna bussò" a "Dedicato". Loredana collabora con Ivano Fossati, Enrico Ruggeri, Edoardo Bennato, Gianni Bella, Pino Daniele, Ivan Graziani, Mario Lavezzi, Mango e Biagio Antonacci, tra gli altri. Nel 2012, il mensile musicale specializzato "Rolling Stone" ha giudicato il suo album "Traslocando" (prodotto da Fossati) il miglior lavoro discografico interpretato da una donna in Italia.



Una vita altalenante tra grandi successi e silenzi, quella di Loredana. Che ora è pronta a tornare sul mercato con un nuovo album, che i fan aspettano da tempo. Il countdown è cominciato...