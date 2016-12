Lodovica Comello si sposa a sorpresa

13:25 - Nozze a sorpresa per Lodovica Comello che ha detto sì, con rito civile, al suo Tomas Goldschmidt. La star italiana della Disney conosciuta in tutto il mondo si è sposata - come scrive il "Messaggero Veneto" - nel suo paese natale, a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, spiazzando fan e curiosi. L'artista ha approfittato di una pausa dalla tournée per dichiarare tutto il suo amore al ragazzo che da tempo la rende felice.

Maglia bianca, gonna nera, e spolverino, Lodovica ha scelto un look informale per il matrimonio. Alle 9 in punto si è presentata in Comune, con pochi familiari e un'amica, e ha detto sì a Tomas, giovane produttore conosciuto sul set della serie tv "Violetta". Le nozze sono state solo una pausa per la Comello, che già domani sarà in Portogallo per un'altra tappa del suo tour in cui sta promuovendo il secondo disco "Mariposa".