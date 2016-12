17 febbraio 2015 Lady Gaga presto sposa di Taylor Kinney, la foto dell'anello su Instagram Il futuro marito ha scelto il giorno di San Valentino per la proposta Tweet google 0 Invia ad un amico

12:33 - Sotto gli abiti stravaganti e le pettinature eccessive di Lady Gaga batte un cuore romantico e... di diamante. La popstar ha infatti pubblicato su Instagram la foto del brillocco a forma di cuore regalatole dal fidanzato storico, l'attore Taylor Kinney, commentando "Il giorno di San Valentino mi ha dato il suo cuore e io ho detto SI'!". E nell'attesa di diventare la signora Kinney ha cambiato stile, passando dal biondo platino al nero corvino.

D'altra parte già da qualche mese c'era profumo di fiori d'arancio nell'aria. La Gaga era stata infatti paparazzata negli atelier più esclusivi insieme alla mamma, mentre 'ispezionava' attentamente gli abiti da sposa alla ricerca di quello giusto. Incurante della sfortuna, la Germanotta aveva anche sfilato orgogliosa per le strade di Montreal di bianco vestita, con tanto di tiara da principessa e lungo strascico. Ma da una come lei non ci si può certo aspettare un matrimonio all'insegna della tradizione...