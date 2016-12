Lady Gaga, prove con l'abito da sposa

13:09 - Dopo tre anni di amore Lady Gaga sembra essere arrivata ad un punto di svolta con il compagno Taylor Kinney. La popstar è stata infatti avvistata in giro per Toronto alla ricerca di un abito da sposa con la mamma Cynthia. All'uscita dell'hotel di Montreal si è poi presentata ai fotografi fasciata in un lungo abito bianco con tanto di tiara, come se facesse le prove generali del matrimonio.

Da una provocatrice come lei ci si aspetta di tutto e per ora si tratta solo di rumors. Fatto sta che la Gaga sta percorrendo tutte le tappe che toccano ad una futura sposa, compreso l'appuntamento con il dentista per arrivare con un sorriso smagliante davanti all'altare.



La posptar ha infatti pubblicato su Instagram un selfie sdraiata sul lettino con il commento: "Mi sento di m*** dal dentista". Ora ai paparazzi non resta altro che altro che aspettare il prossimo 'passo falso' dell star, sperando di pizzicarla con una bomboniera tra le mani.