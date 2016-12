30 maggio 2016 13:54 Johnny Depp geloso: Amber aveva una tresca con Cara Delevingne ed era stata sposata con la fidanzata Tasya... Spuntano nuovi particolari sul caso mediatico del momento: documenti di un matrimonio lesbo precedente e sospetti di una relazione dellʼattrice con la modella

L'occhio nero di Amber Heard? Stando ai tabloid inglesi Johnny Depp avrebbe perso letteralmente la testa per gelosia, a causa della relazione che sua moglie avrebbe avuto da mesi con la modella Cara Delevingne... E non è tutto. Prima di sposare il bel Pirata dei Caraibi l'attrice bisessuale era già sposata con Tasya Van Ree, sua partner dal 2008 fino al 2012. Amber però continuava a vedere la ex, suscitando l'ira funesta di Johnny...

Nuovi e inediti particolari arricchiscono quindi quello che ormai è un vero e proprio caso mediatico, che sta tenendo il mondo dello showbiz con il fiato sospeso. Eh sì perché se la bionda e "ambigua" Amber, dopo essersi mostrata a tutti col volto tumefatto e un occhio nero, ha ottenuto un'ordinanza restrittiva nei confronti del marito, dopo aver depositato la sua richiesta di divorzio, sul fronte opposto c'è chi sembra voler vedere oltre ad un semplice caso di violenze in famiglia. E c'è chi non tralascia l'ipotesi che le nozze, brevi, tra Depp e la Heard siano state solo di facciata per la furba attrice, che ora aspirerebbe al patrimonio, sostanzioso, del marito.



Così mentre anche l'ex moglie dell'attore, Vanessa Paradis, prende le difese del padre dei suoi figli con un'accorata lettera: "Johnny Depp è il padre dei miei due figli, è una persona sensibile, affettuosa e molto amata. E io credo con tutto il mio cuore che queste recenti accuse che gli vengono fatte sono oltraggiose" e la figlia 17enne Lily-Rose posta su Instagram una foto che ritrae Johnny mentre le insegna a camminare e scrive: "Mio padre è la persona più dolce che io conosca, è stato un meraviglioso papà per me e il mio fratellino e chiunque lo conosca dirà la stessa cosa", il mondo dell'entertainment si divide letteralmente in due.

Chi accusa, chi difende. E tra chi accusa ecco spuntare qualche torbido retroscena, come la relazione tra la Heard e la Delevingne, iniziata sul set di un film già nel 2014: "Johnny è stato portato alla pazzia dai sospetti che Cara e Amber si stessero prendendo gioco di lui", racconta una fonte vicina alla coppia al tabloid The Sun.

Il Daily rincara la dose e tira fuori una storia ancora più inedita, ma altrettanto "oscura" sul passato di Amber Heard, ovvero il suo matrimonio segreto con Tasya Van Ree, sua fidanzata per 4 anni...

La trama si infittisce e la suspense è garantita, fino alla prossima puntata.