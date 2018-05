John Legend papà per la seconda volta

"Qualcuno è qui". John Legend ha annuniciato così la nascita del suo secondo figlio su Twitter. Dopo Luna, che ha due anni, è arrivato infatti un maschietto. La storia con la bellissima Chrissy Teigen procede a gonfie vele e la famiglia si amplia. Il cantante e la modella di Sport Illustrated non hanno mai nascosto di essere ricorsi alla fecondazione in vitro: "Siamo fortunati a vivere in un'epoca in cui possiamo concepire in altri modi".