23 agosto 2017 11:34 Home Festival di Treviso, non solo musica: ecco gli appuntamenti culturali Tra le altre novità, alla kermesse arriva la "Venere degli stracci", lʼopera di Michelangelo Pistoletto simbolo dellʼArte contemporanea

Musica, attrazioni, food e... cultura. Home Festival, che si celebra a Treviso dal 30 agosto al 3 settembre 2017, si conferma una kermesse a tutto tondo: per l'ottava edizione, infatti, diventa anche un'autentica "House of Arts". Non solo Michelangelo Pistoletto porterà la sua "Venere degli stracci", icona della creatività contemporanea, ma durante la rassegna verrà realizzata anche la prima opera d'arte collettiva social.

Pistoletto e la "Venere degli stracci" - Pittore e scultore di fama internazionale, il Maestro Michelangelo Pistoletto è considerato a pieno titolo uno dei più importanti artisti italiani viventi. Oltre ad aver perfettamente incarnato lo spirito dell'Arte povera, le sue opere hanno ridefinito il concetto stesso di composizione artistica: basti pensare, infatti, ai rivoluzionari "Quadri specchianti", che - realizzati a partire dal 1962 - sono stati ritenuti geniali da tutta la critica mondiale.

In occasione dei cinquant'anni del capolavoro di Pistoletto (1967-2017), Home Festival - di cui Tgcom24 è media partner - ospita la "Venere degli stracci", nata come provocatorio accostamento tra la bellezza idealizzata del calco della "Venere con pomo" dello scultore Bertel Thorvaldsen e la montagna di stracci colorati e consumati, scarto di una società sempre più veloce. L'opera sarà realizzata attraverso una call rivolta a tutto il pubblico del Festival, che è invitato a portare magliette, pantaloni, giacche, vestiti nei punti di raccolta indicati sul sito o direttamente alla kermesse per diventare parte integrante della composizione artistica.

Un "Terzo Paradiso"... spaziale - Il celebre progetto "Terzo Paradiso", anch'esso ideato da Pistoletto, torna a Treviso con una novità davvero "spaziale". Grazie all'app SPAC3 - sviluppata da ESA (Agenzia spaziale europea) e RAM (Radioartemobile) - e in cooperazione con ASI (Agenzia spaziale italiana) e Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, a Home Festival si realizzerà la prima opera d'arte collettiva social, un'originale e sorprendente scultura dinamica.

Seguendo i temi ispirati ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, sarà possibile combinare le foto scattate dallo Spazio dall'astronauta Paolo Nespoli, protagonista della Missione VITA dell'ASI, con le proprie immagini e il simbolo del Terzo Paradiso. Tutte le immagini generate, una volta condivise sui social media accompagnate dall'hashtag #space3, diventeranno parte di un enorme mosaico interattivo, un social artwork in continuo movimento, che permetterà di partecipare contemporaneamente all'opera globale e di sentirsi "a casa" inserendo l'hashtag #HF17.

In aggiunta, il simbolo del Terzo Paradiso verrà riprodotto da un'installazione di 10 metri rivestita di jeans, che - collocata a 15 metri da terra - sovrasterà l'area del Festival. L'opera è targata Isko, azienda di denim già realizzatrice per la kermesse del muro "Before I Die I Want To...", dove il pubblico potrà scrivere ciò che assolutamente vuole fare prima di... "passare ad altra vita".

Non mancheranno anche i fumetti - Oltre alle nuove creazioni targate TINALS (This Is Not A Love Song), il progetto che dal 2013 unisce gli amanti della musica e gli appassionati delle arti figurate con le sue musicassette di carta, l'intenso viaggio artistico-culturale coinvolge anche il Treviso Comic Book Festival, che ha confermato la sua collaborazione annuale con Home Festival. Nell'ottava edizione della kermesse musicale, tra gli altri appuntamenti, ci sarà l'incontro con Labadessa, il fumettista napoletano diventato ormai un fenomeno del Web con i suoi 420mila fan su Facebook.