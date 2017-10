Francesco Renga, ecco il backstage di "Guardami amore"

Una ballad intensa che segna il ritorno di Francesco anche come autore, insieme a Tony Maiello, con una vocalità profonda che accompagna ogni momento della canzone. A fare da sfondo al brano un paesaggio quasi lunare, in cui Renga vaga senza una meta precisa tra le vaste distese di sabbia rossa, le grotte nascoste e i sentieri battuti tra le rocce.



"L'amore è un universo meraviglioso dentro il quale ogni volta ci muoviamo come alieni alla scoperta dei suoi infiniti paesaggi, verso i suoi orizzonti sconfinati, in un viaggio che speriamo non abbia mai fine" ha commentato Renga "La Terra, il pianeta che ci ospita, è il luogo del nostro amore, quello che ci restituisce sempre la sua meraviglia in ogni sguardo. Per questo è la protagonista di questo video. Per questo merita il nostro rispetto." Francesco Renga tornerà live con un grande concerto, il prossimo 15 ottobre, al Mediolanum Forum di Assago a Milano.