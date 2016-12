18 dicembre 2014 Emma, debutto in Spagna con David Bisbal La cantante è stata a Madrid per duettare con il collega sulle note di "Amame" e "Hombre de tu vida" Tweet google 0 Invia ad un amico

08:06 - Domenica sera Emma era a Madrid, ospite speciale del grande concerto-evento della superstar spagnola David Bisbal al Barclaycard Center, "#TuyYoMadrid". Sul palco i due hanno duettato sulle note di "Amame", versione spagnola del singolo di platino "Amami", e di "Hombre de tu vida", brano di Bisbal. Lo scorso 7 luglio il cantante è stato special guest del live di Emma all'Arena di Verona.

Intanto si fanno sempre più insistenti i rumors di una eventuale partecipazione di Emma al prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti domenica scorsa, durante la trasmissione "L'Arena", ha mostrato un filmato con donne bellissime dello spettacolo papabili al ruolo di co-conduttrici della kermesse canora. Tra queste c'era anche Emma che per ora non conferma né smentisce la possibilità di esserci sul palco che l'ha vista vincitrice con "Non è l'inferno", scritto da Kekko Silvestre dei Modà, nell'edizione 2012.