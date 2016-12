Dear Jack, Leiner Riflessi prende il posto di Alessio Bernabei

Leiner Riflessi entra a far parte dei Dear Jack, dopo l'addio di Alessio Bernabei, che ha deciso di provare la carriera da solista. Il nuovo quinto elemento della boy band è cantante, autore, pianista, batterista e ballerino. Ha 18 anni ed è nato in Colombia, ma è stato adottato da una coppia di Vicenza quando aveva 6 anni. "Ci siamo trovati subito in sintonia", hanno detto gli altri membri del gruppo.