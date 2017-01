Dear Jack, Alessio Bernabei dice addio alla band e ricomincia da solista

Come in tutte le boy-band che si rispettino, anche per i Dear Jack è arrivato il momento di separarsi. A sorpresa, infatti, Alessio Bernabei annuncia che seguirà un percorso artistico da solista. Come recita una nota dell'ufficio stampa, la "decisone è stata presa di comune accordo" con gli altri componenti del gruppo. "Ci ho pensato tanto, ma ho deciso di camminare da solo... il cuore mi dice questo", spiega l'ormai ex frontman.