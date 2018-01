Concerto U2 a Roma, non ci fu nessun illecito nella vendita dei biglietti

Non ci fu nessun illecito nella vendita dei biglietti per gli show degli U2 il 15 e 16 luglio 2017 a Roma. Lo ha annunciato Live Nation, società organizzatrice dei due concerti, citando l'ordinanza pubblicata dal tribunale di Roma. La Siae, dopo il rapido esaurimento dei biglietti online, aveva sollevato un caso di secondary ticketing e ottenuto un'ordinanza a suo favore che ora è stata revocata "definitivamente".

Grande clima delle grandi occasioni allo Stadio Olimpico di Roma, per la serata d'esordio in Italia del “The Joshua Tree tour”, evento che celebra i 30 dell'omonimo album degli U2. Su Twitter, prime posizioni tra le tendenze per l'hashtag #u2thejoshuatree2017.

Secondo il tribunale, inoltre, "il fatto che alcuni consumatori non siano riusciti ad acquistare i biglietti sulle piattaforme ufficiali non significa che la maggioranza o una percentuale significativa dei biglietti del concerto siano stati effettivamente acquistati sul mercato secondario", continua. "Il numero dei biglietti presenti, secondo Siae, risulta tutt'altro che significativo rispetto alle dimensioni degli eventi, due concerti per complessivi 110mila posti".



Il tribunale di Roma "ha preso poi atto che il limite numerico stabilito per i singoli ordini è stato rispettato e che gli ordini anomali sono stati cancellati e i biglietti rimessi in vendita sulle piattaforme ufficiali".