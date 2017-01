U2, stop a 600 biglietti sospetti per il concerto di Roma e confermato un secondo live

"Dopo aver monitorato le vendite durante la fase di prevendita riservata agli iscritti al fan club U2.com, l'azione di TicketOne a contrasto del problema del secondary market è proseguita anche durante la fase di vendita al pubblico generale" continua il comunicato "I biglietti venduti sono stati assegnati a circa 18.000 differenti acquirenti e per la maggior parte spediti ad altrettanti indirizzi. La scelta di vendere i biglietti via internet continua a dimostrarsi il modo più idoneo per monitorare e tracciare con precisione gli acquisti".



Dietro il tutto esauruto "non è stata rilevata la presenza di software automatici di acquisto" ma sono stati tuttavia individuati "alcuni ordini che seppur effettuati da soggetti diversi, potrebbero essere riconducibili a clienti che avevano già acquistato in precedenza, pertanto TicketOne ha provveduto a cancellare circa 200 ordini 'sospetti' e 600 biglietti che sarebbero potuti finire su siti di secondary market sono stati prontamente ricollocati in vendita".



E per i fan che sono rimasti a bocca asciutta "è stata annunciata nel frattempo una seconda data per il giorno 16 luglio sempre allo Stadio Olimpico di Roma. I biglietti per il secondo concerto saranno in vendita dalle 10:00 di lunedì 23 gennaio. Gli iscritti al fan club ufficiale potranno come sempre accedere ad una prevendita anticipata, dalle 9:00 di mercoledì 18 gennaio alle 17:00 di venerdì 20 gennaio".