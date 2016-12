Biagio Antonacci diretto da Federico Zampaglione: ecco il video di "Ci stai"

Si intitola " Ci stai ", il brano in rotazione radiofonica e disponibile in digitale, che anticipa la raccolta " Biagio ", che raccoglie i più grandi successi di Biagio Antonacci . In pre-order dal 6 novembre, l'album uscirà il 27 novembre e oltre a nuove versioni di due sue hit, contiene quattro inediti. Il video del brano è stato girato da Federico Zampaglione .

Scritto da Biagio Antonacci, e prodotto con Michele Canova Iorfida che ha curato gli arrangiamenti, "Ci stai" è una ballata pop-rock che racconta le dinamiche di un rapporto, di qualsiasi natura esso sia, che si muove nella speranza di recuperare gli errori commessi.



Zampaglione in qualità di regista, ha diretto personalmenteo Antonacci con il quale ha anche ideato il soggetto del filmato musicale. Federico Zampaglione descrive questo video come il viaggio di un uomo che nella notte incontra varie solitudini, che insieme ritrovano il calore di un sorriso.



Il regista, che ha girato questo videoclip utilizzando una vera e propria troupe cinematografica con mezzi tecnici propri del mondo del cinema, ha dichiarato: "Lavorare con Biagio è stato fantastico; ha una mente aperta e si mette in gioco e tra l'altro ho visto in lui delle ottime potenzialità come attore". Il videoclip è stato girato in notturna per le strade di Rozzano, cittadina alle porte di Milano, dove Biagio Antonacci è cresciuto.