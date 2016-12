Kristen Stewart è stata eletta la meno sexy

09:31 - Difficile la vita ad Hollywood per Kristen Stewart. Dopo essere stata scaricata da Robert Pattinson, ora l'attrice è stata abbandonata anche da tutti gli altri uomini inglesi, che l'hanno eletta la meno sexy di Hollywood. E' il risultato del sondaggio del sito "Menkind", che ha spiegato come "sul grande schermo il pubblico maschile non ami vedere attrici malate e anoressiche". Sul podio anche Sarah Jessica Parker e Lindsay Lohan.

"La nostra classifica è stata un affascinante viaggio nella mente degli inglese. E' la dimostrazione che la sensualità è qualcosa di molto diverso dall'apparenza - ha commentato il portavoce di Mindkind - Gli uomini trovano ben poco affascinanti le attrici irascibili e lunatiche. Non vogliono vedere sul grande schermo star malate e anoressiche".



Una medaglia d'oro non proprio lusinghiera per la Stewart, che è riuscita ad imporsi su Sarah Jessica Parker (secondo posto) e sulla ragazzaccia Lindsay Lohan (al terzo posto).



Subito fuori dal podio "flop ten" troviamo altre bruttine celebri dello star system come la modella e attrice Denise Richards, Kristen Dunst e la star di "O.C." Mischa Barton. Nella parte più bassa della classifica la spigolosa Hilary Swank e l'attrice di origini asiatiche Lucy Liu. A chiudere il premio Oscar Tilda Swinton e la bellezza glaciale di Uma Thurman.



