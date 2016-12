Robert Pattinson e Kristen Stewart al capolinea

foto Ap/Lapresse Correlati PAPARAZZATI IN AUTO

PROVE DI RICONCILIAZIONE 12:04 - Alla fine non ha funzionato e, dopo la riconciliazione durata qualche mese, Robert Pattinson ha detto addio per sempre a Kristen Stewart. E' la seconda volta che il protagonista di "Twilight" decide di mettere fine alla loro relazione. La prima era stata l'estate scorsa, quando era venuto alla scoperta il tradimento di Kristen con il regista Rupert Sanders, che l'aveva diretta sul set di "Biancaneve e il cacciatore". - Alla fine non ha funzionato e, dopo la riconciliazione durata qualche mese,. E' la seconda volta che il protagonista di "Twilight" decide di mettere fine alla loro relazione. La prima era stata l'estate scorsa, quando era venuto alla scoperta, che l'aveva diretta sul set di "Biancaneve e il cacciatore".

Il 26enne inglese l'aveva però perdonata e si era riconciliato con lei nel tentativo di salvare il loro rapporto, nato sul set della saga di "Twilight" quattro anni fa. Ora la coppia è di nuovo ai ferri corti e, secondo quanto riportato da una fonte al "Sun", la storia d'amore tra i due attori è finita questo week end, dopo alcune settimane difficili insieme.



"Lei è volata a Los Angeles e si supponeva che raggiungesse Rob per l'appuntamento dei Golden Globe - ha raccontato la fonte - L'attore le ha però detto che preferiva raffreddare un po' la situazione".



"Lui la ama, ma preferisce fare un passo indietro e tornare ad essere buoni amici, per ricostruire la fiducia e concentrarsi sul lavoro dopo Twilight - ha continuato la fonte - Kristen è turbata ma capisce. Non avrebbe dovuto spingerlo a riconciliarsi dopo la sua infedeltà. Comunque spera che il tempo possa convincerlo e riportarlo da lei".