Clooney, sì al lifting ai testicoli

foto Max 16:18 - “Ho avuto troppe donne, fatto troppo uso di droghe e speso parecchio per farmi stirare la pelle dei testicoli”. Un inedito George Clooney si confessa a ruota libera al mensile Max, dove gigioneggia in copertina. Ma c'è di più perché l'attore non risparmia i particolari sul suo lifting: “Non mi sono mai fatto sistemare gli occhi... ma lì sì che non mi piacciono le rughe. E' una tecnica nuova, a Hollywood la fanno tutti, si chiama ball ironing”. - “Ho avuto troppe donne, fatto troppo uso di droghe e speso parecchio per farmi stirare la pelle dei testicoli”. Un ineditosi confessa a ruota libera al mensile Max, dove gigioneggia in copertina. Ma c'è di più perché l'attore non risparmia i particolari sul suo lifting: “Non mi sono mai fatto sistemare gli occhi... ma lì sì che non mi piacciono le rughe. E' una tecnica nuova, a Hollywood la fanno tutti, si chiama”.

Chissà se davvero George ha sperimentato questo lifting oppure si diverte a scherzare, fatto sta che l'intervento chirurgico in questione esiste eccome. Clooney va oltre e spara: “Tutti pensano che sia gay. E chi se ne frega! Non smentirò mai nessun pettegolezzo, perché non voglio che la gente possa credere che essere omosessuale sia una cosa negativa. La mia vita privata e' solo mia, privata appunto''.



''Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman hanno scommesso 10.000 dollari che mi sarei sposato prima dei 40 anni. Hanno perso e mi hanno spedito gli assegni. Glieli ho rimandati scommettendo il doppio che non avrei avuto figli prima dei 50. Quando mi viene l'istinto paterno vado a trovare Brad e Angelina e mi ricordo il motivo per cui sto benissimo senza marmocchi'', dice.