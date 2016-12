Laura Pausini alla scoperta di Berlino

foto Ufficio stampa Correlati LAURA SPENSIERATA SUL SET 10:03 - "Le cose che non mi aspetto" è il quinto singolo estratto da "Inedito", l'ultimo album di Laura Pausini. La cantante presenta in anteprima a Tgcom24 il dietro le quinte della lavorazione del video girato a Berlino dal giovane regista siciliano Salvatore Billeci di Lampedusa. Laura riparte con l'Inedito World Tour e il 21 luglio Pino Daniele. - "è il quinto singolo estratto da, l'ultimo album di. La cantante presentail dietro le quinte della lavorazione del video girato a Berlino dal giovane regista siciliano Salvatore Billeci di Lampedusa. Laura riparte con l'Inedito World Tour e il 21 luglio a Palermo ospita Claudio Baglioni mentre il 24 a Napoli ci sarà

"Sono rimasta colpita voglia di scoprire, capire, inventare. – racconta Laura– Da sempre mi piace collaborare con giovani artisti e Salvatore, che terminerà i suoi studi a breve, mi ha incuriosito molto. Ecco perché ci siamo trovati a girare insieme dopo così tanti mesi in tour".



“Le cose che non mi aspetto – racconta Billeci – è stata per me una grandissima opportunità per la quale mai mi stancherò di ringraziare Laura che stimo da sempre e che considero un’artista eccezionale. Per me è stato un grande privilegio poter collaborare direttamente con lei e le ho proposto una grafica di murales in movimento con l’inserimento della parola "Grazie" che si ripete in lingue diverse, per sottolineare l’amore e la gratitudine che Laura sente veramente verso chi la segue da tutto il mondo”.



Laura riparte in tour il prossimo 7 luglio al Lucca Summer Festival, il 14 luglio a Locarno (Svizzera) per il Moon&Stars Festival, il 18 luglio a Bari, il 21 luglio a Palermo, il 24 luglio a Napoli, il 1° agosto a Malta, il 4 agosto a Lecce e il 6 agosto a Pescara.