Concerto speciale con Pausini e Baglioni

foto Tgcom24 Correlati GRINTA E TALENTO 12:44 - Laura Pausini il 21 luglio approda con l'Inedito World Tour al Velodromo di Palermo con un ospite d'eccezione: Claudio Baglioni. Alla scaletta del concerto, che comprende i più successi di Laura, si aggiungeranno alcuni momenti speciali insieme al cantautore romano. "Non è la prima volta che cantiamo insieme ma averlo sul mio palcoscenico è per me un grande onore", commenta Laura Pausini che ha lanciato il video "Le cose che non mi aspetto".

Il legame con Claudio Baglioni è stato sancito negli anni da numerose collaborazioni. I due artisti si sono esibiti insieme per la prima volta, sulle note di E tu, nel 2003 in occasione del concerto di Baglioni a San Siro, si sono poi ritrovati sul palco del Live8 di Roma nel 2005, e ancora nel 2007 alla manifestazione di Lampedusa O’Scia’, curata dallo stesso Baglioni.



Laura Pausini, in segno di grande stima, ha voluto omaggiare Claudio nel 2006 includendo in "Io Canto", album vincitore di un Latin Grammy, una sua personalissima versione di "Strada Facendo", in italiano e in spagnolo; nel 2009 è stato Baglioni ad ospitarla nell’album "Q.P.G.A" , per il duetto "Con tutto l’amore che posso".



Intanto Laura ha lanciato il nuovo video "Le cose che non mi aspetto", girato da Salvatore Billeci, un giovane regista ventiduenne di Lampedusa iscritto all’Accademia di Belle Arti di Viterbo, che da dicembre si occupa di riprese live durante i concerti dell’Inedito World Tour di Laura Pausini. "Sono rimasta colpita dalla sua voglia di scoprire, capire, inventare. – racconta Laura – Da sempre mi piace collaborare con giovani artisti e Salvatore, che terminerà i suoi studi a breve, mi ha incuriosito molto. Ecco perché ci siamo trovati a girare insieme dopo così tanti mesi in tour".



Prosegue così il tour che, dopo i concerti sold out in tutta Europa con oltre 100mila i biglietti venduti e le tre date esaurite all’Arena di Verona, ripartirà con la tranche di concerti estivi. Laura si esibirà infatti il prossimo 7 luglio al Lucca Summer Festival, il 14 luglio a Locarno (Svizzera) per il Moon&Stars Festival, il 18 luglio a Bari, il 21 luglio a Palermo, il 24 luglio a Napoli, il 1° agosto a Malta, il 4 agosto a Lecce e il 6 agosto a Pescara.