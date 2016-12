Vasco posta "abusivamente" Susanna

foto Da video Correlati GUARDA IL VIDEO 17:08 - Alle tentazioni Vasco non sa proprio resistere. Così quando c'è da trasgredire eccolo subito al lavoro. Il rocker ha infatti pubblicato su Facebook in anteprima "decisamente abusiva" il video di "Susanna", il secondo singolo tratto dall'album "L'altra metà del cielo", già disco di platino e sempre ai primi posti della classifica di vendite (in otto settimane non ha mai lasciato la Top Ten). - Alle tentazioninon sa proprio resistere. Così quando c'è da trasgredire eccolo subito al lavoro. Il rocker ha infatti pubblicato suin anteprima "decisamente abusiva" ildi "", il secondo singolo tratto dall'album "L'altra metà del cielo", già disco di platino e sempre ai primi posti della classifica di vendite (in otto settimane non ha mai lasciato la Top Ten).

"Susanna", che sembrava essere una delle canzoni meno conosciute di Vasco, esce da vera grande protagonista nella nuova veste orchestrale di Celso Valli. Conquista decisamente la ragazzina "tutta colorata" che in discoteca "sorride a tutti ma.." e che "non si mette le scarpette negli occhi perché..le hanno tutte..".



Il video è di Stefano Salvati che ha avuto l'idea di realizzarlo tutto in backstage, fresco e divertente, con le piccole allieve che sognano di "fare la ballerina da grande" e che in uno degli stage dell'Associazione VR Dancing Project avevano scelto di ballare sulle punte al ritmo di Susanna. E come "Susanna" sono già determinate a realizzare il loro sogno.



Le altre immagini backstage scelte dal regista sono state girate all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, il 30 marzo, una giornata "stravissuta" trascorsa tra consegna borse di studio e prove del balletto alla Scala. Solo Vasco poteva avere il diritto di "trasmetterlo" in anteprima. Certo abusiva, ma esclusiva.