Gli 883 verso la reunion

SECONDO TEMPO PER PEZZALI 11:00 - A vent'anni da "Hanno ucciso l'uomo ragno" arriva la reunion degli 883. Esce infatti un nuovo album, con le canzoni reinterpretate dai più importanti rapper con Max Pezzali, e su Twitter spunta una foto con Pezzali, J-Ax. Di più. L'ultima indiscrezione la fornisce Nikki, che durante il suo programma radiofonico racconta di essersi imbattuto nel duo mentre provava in un bar-karaoke a Milano. Due indizi fanno una prova. - A vent'anni da "" arriva ladegli. Esce infatti un nuovo album, con le canzoni reinterpretate dai più importanti rapper con, e suspunta una foto con Pezzali, Mauro Repetto . Di più. L'ultima indiscrezione la fornisce, che durante il suo programma radiofonico racconta di essersi imbattuto nel duo mentre provava in un bar-karaoke a Milano. Due indizi fanno una prova.

Il gruppo si sciolse nel 1994 con l'uscita di scena di Repetto, mentre Pezzali continuò ad incarnare gli 883 fino al 2001 quando decise di continuare la sua carriera usando il suo vero nome. Adesso i tempi sembrano maturi per una reunion dopo il grande successo che nel 1992 li ha portati in cima alle classifiche per 10 settimane con oltre 600mila copie vendute con il singolo che è diventato la colonna sonora di un'intera generazione.



Di sicuro Pezzali il 5 giugno pubblicherà "Hanno ucciso l’uomo ragno 2012" (prodotto da Claudio Cecchetto e Pierpaolo Peroni) con tutte le canzoni ricantate e riarrangiate da Pezzali con i maggiori esponenti della scena rap e un brano inedito "Sempre noi" con J-Ax che sarà in radio dal 25 maggio. Ma per festeggiare un compleanno così importante non poteva mancare una sorpresa, un bel regalo per i fan.