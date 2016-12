Kylie Minogue vittima di uno stalker su Twitter

foto LaPresse Correlati SENSUALE E MORA 10:24 - Kylie Minogue è stata minacciata da uno stalker su Twitter ed ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. La cantante australiana - è stata minacciata da unosued ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. La cantante australiana - che quest'anno festeggerà 25 anni di carriera - ha informato i suoi followers dell'accaduto, attraverso un messaggio sul social network. "Amo 1.033.861 di voi "lovers" (nome con cui chiama i suoi fan) - ha scritto la Minogue - ma uno non lo è quindi... ho avvisato la polizia".

Il popolo di Twitter non è stato a guardare e si è immediatamente mosso in difesa della cantante. In poco tempo i suoi sostenitori hanno postato centinaia di messaggi di solidarietà. "Spero che chiunque stia minacciano @kylieminogue - ha scritto un fan - sappia che ci sono 1.000.000 di noi pronti a scattare in sua difesa".



Ma non è la prima volta che la Minogue ha a che fare con un ammiratore ossessivo. Già nel 2002, infatti, era stata minacciata da un uomo e nei successivi cinque anni aveva ricevuto centinaia di lettere minatorie. Le missive erano state inviate sia alla sua abitazione di Londra, sia presso la sede della sua etichetta discografica, la Emi.