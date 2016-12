Adele: "Amo l'Italia, conosco Milano perché mia zia ci ha vissuto per anni"

Il nuovo disco ha già venduto 6,5 milioni di copie nel mondo e Adele confessa di essere sorpresa: "Non mi aspettavo una reazione di questo tipo, per me significa soprattutto che sono tornata a cantare ed è bellissimo. Non so decidermi se essere a favore o contro lo streaming, però sono contenta che i fan mi abbiano sostenuto: dopotutto sono io l'artista, devo essere io a decidere, e tutti gli artisti dovrebbero fare così", spiega negli studi di "Che Tempo Che Fa" a Fabio Fazio che ha registrato la puntata che andrà in onda il 6 dicembre.

La cantante da quando è diventata mamma, nel 2012 di Angelo, è cambiata: "Non ero mai riuscita a darmi una calmata, mi sono sempre sentita poco interessata ai sentimenti altrui e questo mi dispiaceva: avere un bambino mi ha permesso di rivalutare la mia vita e il mio carattere". Nonostante Oscar e Grammy, assicura di vivere serenamente il quotidiano: "Fra serie tv come 'The Walking Dead', la musica di Lana Del Rey, Grimes o Drake, Etta James e Aretha Franklin, e i film al cinema che guardo con la sua migliore amica, farei l'attrice per Xavier Dolan".

Adele ragazza della porta accanto che racconta anche un aneddoto divertente alla cerimonia in cui è stata nominata Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico nel 2013: "Ho portato mia nonna, che è ossessionata da queste cose, e ha rubato la carta igienica dai bagni di Buckingham Palace! Giuro, c'è la 'E' di Elisabetta sui rotoli!".