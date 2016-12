Adele in tour nel 2016: a maggio doppia data all'Arena di Verona

Con un video divertente su Facebook, in cui regala ai fan faccine e con tanto di bacchetta in stile meteo indica le tappe, Adele annuncia il tour europeo. E una sorpresa per l'Italia: il 28 e 29 maggio sarà infatti in concerto all'Arena di Verona. La cantante ha appena lanciato l'attesissimo nuovo album "25" e dopo aver scalato le classifiche il sold out è quasi assicurato.