Weedo, rinascita con "Happy Ep!"

09:36 - E' uscito in free download "Happy Ep!", primo lavoro del rapper Luca Aleotti in arte Weedo dopo l'addio ai Gemelli DiVersi prodotto dalla Label indipendente Newtopia fondata da J-Ax e Fedez. L'Ep rappresenta la nascita di Weedo dalle ceneri di "Grido" in sei nuove tracce.

"Happy Ep!" può essere scaricato gratuitamente dal sito di Newtopia: www.newtopia.it. Sempre sul sito è anche possibile vedere il videoclip del primo singolo "Rapfetamina", prodotto e diretto da Luca Aleotti con Eclipse.



Tracklist: 1 Rapfetamina 2 L'ha già fatto J-Ax 3 Pezzi di merda 4 Un bimbo vede un bimbo fa 5 Certi film 6 Happy Ep!