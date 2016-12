Marlon Brando, dieci anni fa moriva il "Padrino" più amato del cinema

09:21 - Il primo luglio 2004 moriva a 80 anni uno dei talenti più amati del mondo del cinema: Marlon Brando. Film importanti come "Fronte del porto", "Bulli e pupe", Giulio Cesare", "Viva Zapata", "Apocalypse Now", "Ultimo tango a Parigi" fino a "Il Padrino" hanno lanciato l'attore nel firmamento di Hollywood. Padre assente e amante controverso, Brando ancora oggi è rimasto nell'immaginario collettivo.

Ma non solo successi in campo professionale. Marlon Brando è stato protagonista anche del gossip. Troppe donne, qualche uomo si vocifera, processi e alimenti a ex moglie ad amanti. Due anni prima della sua morte una ex cameriera, Maria Christina Ruiz, gli aveva fatto causa per 100 milioni di dollari sostenendo di essere la madre di tre suoi figli (l'attore ne avrebbe avuti cinque da tre mogli legittime e almeno sei da amanti varie sparse in tutto il mondo) e di convivere con lui da 14 anni. Pur di non pagare, il divo aveva esibito in tribunale la denuncia dei redditi da cui risultava una pensione da seimila dollari al mese integrata da un assegno mensile della sussistenza sociale da 1.856 dollari.



Tra i suoi gesti eclatanti il rifiuto del l'Oscar e la battaglia contro la lobby ebraica di Hollywood. Si era adattato a prestare la sua voce a spot pubblicitari. Secondo alcune fonti, negli ultimi anni dormiva con la bombola dell'ossigeno accanto al letto. L'ultima sua apparizione in tv, il 7 settembre 2001, fu accolta dai fischi: era sul palcoscenico del concerto dell'amico Michael Jackson al Madison Square Garden e Marlon si lanciò in una filippica fuori copione contro la violenza sui bambini che non piacque al pubblico.



Negli ultimi anni Brando viveva ormai solo sulle colline di Los Angeles, senza soldi, malato e soprattutto obeso in una vita segnata da eventi tragici: la figlia Cheyenne suicida e un altro figlio, Christian, accusato di omicidio.